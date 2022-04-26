Суд арестовал первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева

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Басманный суд Москвы арестовал первого члена группы неонацистов, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Стрижакову меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявила судья.

Стрижаков арестован до 25 июня. Суд счел, что, находясь на свободе, он может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия. При этом сам фигурант вину не признал.

Рассмотрение ходатайства об аресте Стрижакова прошло в закрытом для публики режиме в связи с наличием в деле сведений, содержащих гостайну. В ближайшие время суд приступит к рассмотрению ходатайства об аресте второго фигуранта дела Максима Дружинина.

Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Сам телеведущий узнал о готовившемся покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

