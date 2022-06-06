МИД РФ расширил санкционный список против граждан США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России расширило санкционный список против граждан США. В документ попали еще 61 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В список внесли руководителей ведущих корпораций ВПК, СМИ и отдельных чиновников Госдепартамента США, которые причастны к "вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках".

Санкции ввели и против министра энергетики Дженнифер Грэнхольм, министра финансов Джанет Йеллен, старшего советника президента США Юджина Сперлинга, советника американского лидера Стивена Риччети, советника президента по юридическим вопросам Даны Ремус, помощника главы США по вопросам экономики Брайана Диз.

В документе также оказались директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, руководитель офиса Госдепартамента по координации санкций Джеймс О'Брайен, старший исполнительный директор компании Netflix Вилмот Хастингс.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в американском правительстве сообщило, что США не станут снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок. Анонимный сотрудник ООН рассказал порталу, что увязка поставки зерновых со снятием санкций против РФ усложняет переговорный процесс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

