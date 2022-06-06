США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины – СМИ

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США не станут снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок, заявляет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.

"Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства", – утверждает издание.

Анонимный сотрудник ООН рассказал порталу, что увязка поставки зерновых со снятием санкций против РФ усложняет переговорный процесс.

Ранее обозреватель журнала American Thinker Роберт Хантер заявил, что США должны отказаться от поддержки Украины, так как это грозит катастрофой и лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада. По его словам, Киев не спасут поставки вооружения. При этом он добавил, что политики все чаще говорят о более значительных мерах поддержки.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что зерно, заблокированное в украинских портах, можно вывезти по пяти различным логистическим направлениям. По словам президента России, вывоз зерна не представляет никакой проблемы.

В частности, вывоз зерна можно осуществить через украинские порты после разминирования прибрежных вод, через Польшу, по Дунаю через Румынию, а также через подконтрольные России порты в Черном и Азовском морях. Путин подчеркнул, что в таком случае Россия обеспечит безопасный проход судов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

