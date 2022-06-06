Пострадавшего при тушении БЦ в Москве пожарного выписали из больницы

17:43
Фото: ТАСС/AP/Dmitry Serebryakov
Сотрудника МЧС Максима Серегина, пострадавшего в ходе тушения пожара в бизнес-центре на улице Горбунова в Москве, выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС.
"Состояние удовлетворительное, выписан", – сказали в медучреждении.
Там отметили, что находящийся на лечении в НИИ после инфаркта начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов находится в стабильном состоянии.
"Его состояние стабильное, он будет переведен из реанимации в палату", – рассказали в институте.
3 июня в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел пожар. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава.
В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС Максим Серегин. Кроме того, начальник ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов в ходе тушения пожара перенес инфаркт и был прооперирован.
По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Пострадавшего пожарного выписали из больницы после ЧП в БЦ на западе Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: