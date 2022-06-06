Пострадавшего при тушении БЦ в Москве пожарного выписали из больницы

Фото: ТАСС/AP/Dmitry Serebryakov

Сотрудника МЧС Максима Серегина, пострадавшего в ходе тушения пожара в бизнес-центре на улице Горбунова в Москве, выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС.

"Состояние удовлетворительное, выписан", – сказали в медучреждении.

Там отметили, что находящийся на лечении в НИИ после инфаркта начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов находится в стабильном состоянии.

"Его состояние стабильное, он будет переведен из реанимации в палату", – рассказали в институте.

3 июня в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел пожар. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС Максим Серегин. Кроме того, начальник ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов в ходе тушения пожара перенес инфаркт и был прооперирован.

По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

