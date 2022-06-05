В Москве объявили лауреатов VIII Национальной анимационной премии "Икар"

Фото: Агентство "Москва"
В столице объявили лауреатов VIII Национальной анимационной премии "Икар", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премии.
Вручение наград состоялось в "Школе современной пьесы" на Неглинной улице. В 2022 году событие приурочили к 110-летию со дня первого показа мультфильма в РФ и одного из первых режиссеров мультипликационных фильмов Александра Ширяева.
Лучшим актером стал Сергей Маковецкий. Он взял приз за роль князя в картине "Три богатыря и конь на троне". В номинации "Лучший персонаж" выиграл лев из мультфильма "Синий лев". "Мастера" забрала народная художница России Зельфира Маслова.
Наградой также отметили короткометражку "Базилик Фэт-Фрумос". Лучшим полнометражным фильмом стал "Ганзель, Гретель и Агентство магии" Алексея Цицилина. Серия "Смешариков" "Здравствуй, мой дневничок!" победила в номинации "Эпизод". Лучшим стартапом стал сериал "Соня и Леня".
Удалось взять награду и концепт-художнику Екатерине Пискаревой, ее отметили за картину "Капризка". Среди режиссеров лучшим выбрали Леонида Шмелькова за мультфильм "Огурцы", среди сценаристов – Варвару Яковлеву за "Жизнь-паскуда", среди художников – Лилю Ниаури за "Белый-белый день".
Ранее стали известны лауреаты премии "Золотая маска". Так, за лучшую женскую роль в номинации "Оперетта-мюзикл" за работу в постановке "Шахматы" получила награду Анастасия Стоцкая. Лучшим балетом признали "Чайку" Большого театра, а лучшим спектаклем в номинации "Современный танец" стал "Плот медузы" Камерного театра Воронежа.
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