Названы лауреаты фестиваля "Дорога на Ялту" в Москве

Певцы из Эквадора, Китая и Сербии стали лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" в Москве. В частности, первую премию международного фестиваля получила эквадорская певица Карен Лисбет Соса Лимонес, вторую - вокалист из Китая Ян Пу, третью - серб Марко Долаш.

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