"Тайны нашей эстрады": "Моя любовь будет вечной". Несбывшаяся мечта Дина Рида

Американца Дина Рида уважали за несгибаемый характер, за склонность к риску и за песни, зовущие к борьбе. В Советском Союзе певец чувствовал себя как дома и даже готов был поселиться в Москве. Однако большая политика помешала этим планам.

Почему поклонницы теряли голову на концертах Дина Рида? Чем закончилась встреча поп-идола и первой женщины-космонавта? И кто был тайной любовью бесстрашного борца за мир? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".