"Тайны кино": "Республика ШКИД", "Чужие письма", "Сто дней после детства"

Чтобы снять Сергея Юрского в роли Викниксора в картине "Республика ШКИД", режиссеру Геннадию Полоке пришлось шантажировать киностудию. Чтобы главную роль в фильме "Чужие письма" сыграла Светлана Смирнова, постановщику ленты Ильи Авербаху потребовалось проявить хитрость. А вот у Сергея Соловьева не было проблем на студии запуска его ленты "Сто лет после детства", ведь он был уверен, что снимает формальное кино про пионерлагерь.
Как же вышло, что эта задумка превратилась в самое романтическое кино о первой любви? Из-за чего Светлана Смирнова долго отказывалась от главной роли в киноленте "Чужие письма"? С какими трудностями столкнулся режиссер Геннадий Полока во время работы над "Республикой ШКИД"? И почему фильмы о подростках смотрела вся страна?
Об этом – в программе "Тайны кино".
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