Фестиваль цветов и экопродуктов Green City прошел на ВДНХ

15 апреля на ВДНХ стартовал фестиваль цветов и экопродуктов Green City.

Руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО "ВДНХ" Татьяна Анисимова рассказала о концепции мероприятия.

Корреспондент Анна Луговская пообщалась с участниками "Гжельского подворья", где были представлены сыры и мясная продукция.

Кроме фермеров, в фестивале Green City принимали участие садовые центры и питомники со всей России.