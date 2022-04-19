СК попросил арестовать женщину, выбросившую младенца в мусоропровод в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи выступили с ходатайством об аресте 42-летней женщины, которая выбросила новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного СК.

В ведомстве рассказали, что в ходе допроса задержанная признала вину. Она рассказала, что родила девочку в ванной комнате, после чего завернула ее в полотенце и положила в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила его в мусоропровод с 9-го этажа.

"Во время проведения проверки показаний на месте фигуранта подробно показала, как совершила преступление и избавилась от младенца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Новорожденная девочка была найдена в камере мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару 14 апреля. Ее госпитализировали.

Позднее уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка находится под наблюдением врачей. Никаких серьезных травм у нее нет.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

