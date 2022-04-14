В Москве нашли мать выброшенного в мусоропровод младенца

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Установлена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ по Москве.

"Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована в городскую больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", – отметили в ведомстве.

Новорожденная девочка была найдена в камере мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару. Ее госпитализировали.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

