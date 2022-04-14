Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, выброшенной в мусоропровод в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Новорожденная девочка, найденная в мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы, находится в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Ольгу Ярославскую.

По ее словам, здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Я побывала в больнице и увидела ребенка. <...> Она остается под наблюдением врачей в реанимации. Никаких серьезных травм у ребенка нету", – сказала Ярославская.

Омбудсмен заявила, что с начала года это уже третий случай, когда ребенка в столице бросают таким жестким образом.

Новорожденная девочка была найдена в камере мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару. Ее госпитализировали.

Мать ребенка удалось установить. Это женщина 1979 года рождения. Ее доставят в городскую больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.