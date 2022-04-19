Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/ Гавриил Григоров

На Украине начинается следующая фаза специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Он напомнил, что спецоперация направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент", – сказал он.

Ранее сообщалось, что за все время проведения спецоперации ВС России удалось уничтожить 139 самолетов, 483 беспилотника, 250 зенитных ракетных комплексов, 2 337 танков. Кроме того, были уничтожены 254 установки реактивных систем залпового огня, 1 009 орудий полевой артиллерии, 2 196 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны РФ заявило, что имеет сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Уточняется, что всего, по данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек. Данные сведения касаются воинской части 3057, в ее состав входит радикальная нацгруппировка "Азов".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

