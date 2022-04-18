В МО РФ заявили о поражении 16 военных объектов Украины

20:43
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования за день поразили 16 военных объектов на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки удалось уничтожить 11 единиц бронетехники, пять орудий и 12 единиц специальной автомобильной техники.
В общей сложности за все время проведения спецоперации удалось уничтожить 139 самолетов, 483 беспилотника, 250 зенитных ракетных комплексов, 2 337 танков. Кроме того, были уничтожены 254 установки реактивных систем залпового огня, 1 009 орудий полевой артиллерии, 2 196 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее министерство обороны РФ заявило, что имеет сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Уточняется, что всего, по данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек. Данные сведения касаются воинской части 3057, в ее состав входит радикальная нацгруппировка "Азов".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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