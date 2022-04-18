Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

15:56

Семьям пограничников РФ, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 млн руб

властьполитика

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Семьям российских пограничников, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях", – говорится в материалах документа.

Отмечается, что данные выплаты являются дополнительной мерой социальной поддержки пограничников и членов их семей.

Выплаты также полагаются в случае смерти военнослужащих, уволившихся со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении задач по охране государственной границы.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей. Так, в случае гибели военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Для получивших ранение предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин подписал указ о выплатах материальной помощи раненым и семьям погибших на Украине

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать