Семьям пограничников РФ, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 млн руб

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Семьям российских пограничников, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях", – говорится в материалах документа.
Отмечается, что данные выплаты являются дополнительной мерой социальной поддержки пограничников и членов их семей.
Выплаты также полагаются в случае смерти военнослужащих, уволившихся со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении задач по охране государственной границы.
Ранее Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей. Так, в случае гибели военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Для получивших ранение предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин подписал указ о выплатах материальной помощи раненым и семьям погибших на Украине
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