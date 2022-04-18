Семьям пограничников РФ, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 млн руб

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Семьям российских пограничников, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, выплатят по 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях", – говорится в материалах документа.

Отмечается, что данные выплаты являются дополнительной мерой социальной поддержки пограничников и членов их семей.

Выплаты также полагаются в случае смерти военнослужащих, уволившихся со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении задач по охране государственной границы.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей. Так, в случае гибели военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Для получивших ранение предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.