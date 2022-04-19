Три человека задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность на 2 млрд руб

Фото: МВД РФ

Столичные полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций с десятками фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услуги.

Клиенты теневых финансистов перечисляли деньги, которые затем обналичивались и возвращались к заказчикам с вычетом вознаграждения 19,5%. Активными участниками группы оказались неоднократно судимый мужчина и две женщины.

"По предварительным данным, <...> незаконный доход превысил 370 миллионов рублей", – приводятся слова Волк на сайте МВД.

Ранее Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего председателя совета директоров костромского "Аксонбанка" Андрея Озерова, подозреваемого в растрате в особо крупном размере. Под стражей он пробудет до 13 июня.

