Ростовский суд арестовал предполагаемых "оборотней в погонах"

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Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал правоохранителей и их соучастников, подозреваемых в вымогательстве взяток у автомобилистов за якобы совершенные нарушения ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов региона.

Полицейским удалось задержать 26 сотрудников МВД и их соучастников. Позднее стало известно о еще нескольких задержанных. Злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" автомобилей, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 до 500 тысяч рублей за ложные нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, как уточнили в Следственном комитете России, с 2017 по 2020 год злоумышленникам удалось заработать около 14 миллионов рублей.

"Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону в период времени с 13 по 14 апреля рассмотрены материалы в отношении лиц по уголовному делу, возбужденному первым следственным отделом первого следственного управления (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) главного Следственного управления СК России по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Мошенничество")", – говорится в сообщении.

18 подозреваемых суд заключил под стражу до 10 июня 2022 года. Среди них – семь сотрудников ГУ МВД РФ по Ростовской области. В отношении еще семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста также до 10 июня текущего года. Кроме того, по словам представителя суда, материалы в отношении других подозреваемых еще могут поступать в суд.

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