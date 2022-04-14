Обвиняемый в коррупции экс-начальник радиотехнических войск ВКС Кобан признал вину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Обвиняемый в коррупции экс-начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь Главного военного управления СК Виталий Дмитриев в ходе выступления в 235-м Гарнизонном суде, где рассматривается вопрос о мере пресечения Кобану, заявил, что генерал дал подробные признательные показания.

"Он помог установить соучастников преступления, а также важные для следствия обстоятельства по делу. В связи с этим считаю возможным перевести обвиняемого под домашний арест", – сказал Дмитриев.

Кобан также лично подтвердил, что раскаивается и признает свою вину в содеянном, отметив, что не собирается оказывать давления на потерпевших и свидетелей.

Андрей Кобан был задержан и арестован еще в ноябре 2021 года. По данным следствия, генерал получил от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники не менее пяти миллионов рублей в качестве взятки.