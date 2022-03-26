"Откройте, Давид": Кирилл Туриченко

Давид Виннер провел день со звездой "Маски" Кириллом Туриченко. Певец рассказал о работе с Игорем Матвиенко, знакомстве с Юсифом Эйвазовым, большом сольном концерте, оперном искусстве и первой большой любви.

Давид с Кириллом проехались по знаковым местам Кирилла в Москве, устроили фотосессию и спели дуэтом. Об этом – в программе "Откройте, Давид".