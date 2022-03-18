Мультфильм "Кощей. Начало" возвращается на экраны российских кинотеатров

Фото: кадр из анимационного фильма "Кощей. Начало"; режиссер – Андрей Колпин; производство – "Паровоз"

Анимационный фильм "Кощей. Начало", созданный студией "Паровоз" совместно с медиахолдингом "Цифровое Телевидение", снова можно будет увидеть на больших экранах страны с 26 марта.

"Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина вырос из вселенной анимационного сериала "Сказочный патруль". Главных героев озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Юрий Гальцев и другие известные артисты.

Мультфильм стал самым кассовым российским анимационным фильмом 2021 года, собрав 130 миллионов рублей в России и СНГ. Также он вошел в шорт-лист национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а в феврале 2022 года мультфильм стал победителем сразу двух международных кинофестивалей – Sochi Film Festival и ZILANT.

