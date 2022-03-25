Путин предложил создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин предложил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать над созданием общей дирекции Большого и Мариинского театров. Такую идею он озвучил в ходе встречи с лауреатами премий президента РФ в области литературы и искусства.

Российский лидер отметил, что обозначенные им театры – главные конкуренты друг другу. При этом когда-то в царской России существовала Дирекция императорских театров, которая позволяла развивать разные коллективы так, чтобы они как можно лучше дополняли друг друга.

"Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров", – сказал глава государства.

Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского. По его словам, Запад замалчивает факты, имена и людей, которые не укладываются в их шаблоны. В частности, он привел в пример американские фильмы, в которых единственными победителями нацизма якобы являются США.

