Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с событиями в гитлеровской Германии

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру в странах Запада с событиями в гитлеровской Германии.
На встрече с лауреатами премий президента в области культуры и искусства он пояснил, что на Западе из концертных афиш убирают П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, С. В. Рахманинова, а также запрещают книги русских писателей.
"В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии", – подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что борьба со всем русским напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. По его словам, россияне на Западе не могут получить медпомощь. Российский лидер подчеркнул, что такими действиями западные страны срывают все маски приличия.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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