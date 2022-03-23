РФ хочет видеть США сильными и умными, а не пристанищем впадающих в маразм – Медведев

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Россия хотела бы видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Об этом написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы США были ответственным государством, выполняющим все функции великой державы и решающим свои многочисленные внутренние проблемы.

"Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский, и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется: Ирак или Иран", – иронически подметил Медведев.

Он выразил мнение, что американским политикам безразлична судьба других стран, они этого не скрывают. Медведев напомнил, что Штаты постоянно вели бессмысленные войны вдали от своей территории, не оглядываясь на мировое сообщество. В качестве примера он привел Корею, Вьетнам, Ирак, Афганистан и другие страны.

Ранее Медведев заявил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию Запада, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение НАТО, экономическую и информационную войну против России и преследование россиян за рубежом.

Поведение стран Запада в отношении России в последние годы Медведев назвал отвратительным, преступным и аморальным. Он отметил, что Запад живет двойными стандартами.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

