"Просвещенный Запад" получил команду ущемлять все русское – Лавров

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Весь "просвещенный Запад" получил команду "фас" в отношении всего русского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в МГИМО, министр отметил, что текущая ситуация вокруг Украины сорвала маски со всех игроков на международной арене. По словам Лаврова, теперь Украина не нужна Западу в качестве предлога для ущемления и уничтожения всего русского.

"Уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт и зашел в магазин, и тебя приняли за русского", – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу за рубежом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.