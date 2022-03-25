Путин заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Запад замалчивает очередные факты и имена людей, которые не укладываются в их шаблоны. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей культуры.

Президент России также назвал происходящие на Западе события культурой отмены, публичным остракизмом и бойкотированием. Путин отметил, что сейчас также подрываются ценности и нормы в некоторых государствах.

"В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии, просто взяли и отменили", – добавил российский лидер.

Он также рассказал, что в Японии в День памяти жертв атомной бомбардировки "стыдливо молчат" о тех, кто сбросил бомбу, или говорят, что это сделали "абстрактные союзники".

Путин сравнил происходящее на Западе с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад. При этом он отметил, что представить такое в России невозможно благодаря отечественной культуре.

"Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп", – подчеркнул российский лидер.

При этом Путин напомнил, как уличный художник нарисовал на стене дома в Неаполе портрет Федора Достоевского. Президент выразил надежду, что через культуру и взаимную симпатию людей правда выйдет наружу.

"Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры", – сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что весь "просвещенный Запад" получил команду "фас" в отношении всего русского. Министр отметил, что текущая ситуация вокруг Украины сорвала маски со всех игроков на международной арене. По словам Лаврова, теперь Украина не нужна Западу в качестве предлога для ущемления и уничтожения всего русского.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

