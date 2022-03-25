Названы лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

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Владимир Путин присудил премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2021 год балерине МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксане Кардаш, режиссеру Дмитрию Сердюку и солистке Мариинского театра Софье Кипрской. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

"Присудить премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры", – говорится в документе.

Решение о присуждении премий было принято в соответствии с предложениями президентского Совета по культуре и искусству.

Ранее стало известно, что церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень. Решение о переносе приняла Российская академия кинематографических искусств. Точную дату мероприятия определят позднее.