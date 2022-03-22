Фильм "Служебный роман" повторно покажут в российских кинотеатрах

Фото: кадр из фильма "Служебный роман"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – "Мосфильм"

Комедия "Служебный роман" (1977 год) Эльдара Рязанова выйдет в повторный прокат 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба "Мосфильма".

Отмечается, что картину покажут в российских кинотеатрах в новом качестве.

"Комедия вышла в 1977 году, за первый год в кинотеатрах ее посмотрели свыше 58 миллионов зрителей. В основу фильма легла пьеса "Сослуживцы", которую написали Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский", – говорится в сообщении.

В фильме играли Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова.

Предпремьерный показ картины пройдет 23 марта в кинотеатре "Формула кино ЦДМ".

Ранее первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские. Она уточнила, что речь также идет об индийском, южнокорейском кино, картинах из стран СНГ. Драпеко подчеркнула, что планирует обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры.

