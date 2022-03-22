В ГД предложили альтернативу западным фильмам в российском прокате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, заявила первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть", – сказала парламентарий, добавив, что посмотреть нужно и в сторону тех стран, чьи фильмы были мало представлены в России.

Она уточнила, что речь также идет об индийском, южнокорейском кино, картинах из стран СНГ. Драпеко подчеркнула, что планирует обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры.

На фоне ситуации на Украине крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. В числе таковых – Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.

Позднее стало известно, что с 24 марта в российских кинотеатрах в повторный прокат выйдут фильмы "Брат" и "Брат-2", а 7 апреля в прокат выйдет "Салют-7". Также покажут ленты "Жмурки", "Морфий" и "Мне не больно".