Более 80 культурных площадок Москвы присоединятся к акции "Ночь театров"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 26 на 27 марта в Москве в 10-й раз пройдет ежегодная общегородская акция "Ночь театров". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, свои двери для посетителей откроют свыше 80 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры. Речь идет о драматических, музыкальных, детских театрах и концертных организациях.

В основной программе примут участие Государственный академический театр имени Моссовета, "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Электротеатр Станиславский", Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова и многие другие. Всего запланировано более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.

"Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.

На большинстве площадок "Ночь театров" стартует 26 марта в 21:00 по московскому времени. Детская программа по традиции начнется раньше – в 17:00. Информацию обо всех событиях акции можно найти на портале mos.ru в разделе "Афиша" и на сайтах театров-участников.

Творческие встречи, открытые репетиции, экскурсии и многое другое можно посетить бесплатно. Для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться. Запись откроется 22 марта в 13:00.

26 марта со зрителями встретятся художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров и художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли.

Театр "Школа драматического искусства" организует встречу с ведущими сценографами Москвы Максимом Обрезковым, Алексеем Трегубовым и Николаем Симоновым.

В "Геликон-опере" состоится дискуссия с ведущими театральными художниками по костюмам Сашей Фроловой, Евгенией Панфиловой, Галей Солодовниковой, Анастасией Нефедовой и заслуженным художником РФ Татьяной Тулубьевой. Также 26 марта откроется выставка "Марк Шагал. Проекция во времени".

Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко 26 марта подготовил кураторскую экскурсию по выставке, посвященной 80-летию объединения музыкальной студии Немировича-Данченко и оперной студии Станиславского. Зрителям покажут главные помещения театрального закулисья.

Московский драматический театр на Малой Бронной организовал лекцию "Краткий экскурс в историю", посвященную истории здания. С 2020 по 2022 год оно находилось на реставрации. Во время акции там состоится первое мероприятие после двухлетнего перерыва. Зрителей пригласят в здание с 100-летней историей.

В фойе малого зала "Театриума на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой 26 марта откроется выставка картин народного художника СССР Валерия Левенталя "Театральные амплуа". На творческой встрече со зрителями Дурова раскроет особенности актерских амплуа на примере своих спектаклей.

Театр "Школа современной пьесы" проведет экскурсию "Мифы и легенды "Дома на Трубе". Актеры раскроют историю особняка, его архитектурные особенности, великих деятелях русской культуры, биографии которых связаны с историческим зданием ресторана "Эрмитаж".

В Театре на Таганке прочтут пьесу "Искусство интонаций". Читку проведет главный режиссер театра Юрий Муравицкий.

Театр Олега Табакова приглашает зрителей к разговору о ночи как бесконечному источнику вдохновения для множества людей искусства. Артисты театра исполнят программу "Ночь. Отражение в искусстве".

Артисты Театра Романа Виктюка 26 марта приглашают зрителей на "Ночь театрального вранья "Не верю!". Актеры начнут вызывать дух Станиславского. Затем участников акции ждет программа сторителлинга по мотивам великих драматургических произведений в произвольной актерской интерпретации.

Впервые к "Ночи театров" присоединятся частные театры. Например, компания "М-Арт" продемонстрирует спектакль "Доктор знает все" на сцене Московского театрального центра "Вишневый сад". Даниил Спиваковский поставит моноспектакль "Про Федота-стрельца" на сцене столичного театра "Сфера".

Акция "Ночь театров" завершится 27 марта. МХТ имени Чехова представит превью премьеры иммерсивного спектакля по "Театральному роману" Михаила Булгакова. Действие будет разворачиваться не только на сцене, но и в закулисье, в тех самых закоулках и знаковых местах театра, о которых писал Булгаков.

Ранее в Московском оперном доме стартовал новый театральный сезон-2022/2023. В этот раз, кроме "Пиковой дамы", зрители театра смогут увидеть "Иоланту", "Ужин с графом Калиостро" и посетить серию камерных концертов. В глобальных планах – реализация обучающих оперных программ.