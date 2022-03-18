Московский Оперный дом объявил о старте нового театрального сезона

Фото: Московский Оперный дом

В Московском Оперном доме стартовал новый театральный сезон-2022/2023. В этот раз, кроме "Пиковой дамы", зрители театра смогут увидеть "Иоланту", "Ужин с графом Калиостро" и посетить серию камерных концертов. В глобальных планах – реализация обучающих оперных программ.

Иммерсивная опера "Пиковая дама" в новом сезоне отмечает пятилетний юбилей. За это время было сыграно более 400 спектаклей. Также она получила Национальную премию "Онегин" в номинации "Событие. Оперное притяжение", грант Фонда культурных инициатив, а актеры – номинации на "Золотую маску".

По словам режиссера постановки Александра Легчакова, "Пиковая дама" существует как единый организм, где зрители не только являются частью целого, но и задают темп спектакля.

"Атмосфера, ароматы, свет, обстановка включают зрителя максимально, полностью забирая его из московской реальности. За пять лет никто не смог сделать что-то подобное с оперой", – добавил режиссер.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ближайшие показы "Пиковой дамы" запланированы на 18 марта и 8 апреля. Актуальные даты спектаклей – на сайте Московского Оперного дома. Адрес театра: TROYKA Multispace – Яузская улица, дом 1/15, строение 3 (метро "Китай-город", "Таганская").