"Тайны души": Иван Агапов

Сокурсники Ивана Агапова по ГИТИСу безумно завидовали ему, когда никому не известному студенту Агапову дал роль в картине "Убить дракона" сам Марк Захаров. Вот только когда молодой актер пришел на озвучание фильма оказалось, что сцену с его участием всю вырезали, оставив лишь маленький эпизод. После института Иван Агапов должен был сделать выбор: остаться в театре Маяковского у Андрея Гончарова или уйти к Марку Захарову. Молодой актер выбрал "Ленком", где служит уже более 30 лет.

За три десятилетия Иван Агапов успел сыграть во всех главных спектаклях "Ленкома". И ни один его герой не остался без внимания зрителя. Поэтому совершенно неудивительно, что в каждом новом театральном сезоне актер всегда задействован в премьерных постановках.

С середины 2000-х Иван Агапов начинает сниматься в самых известных российских сериалах. Количество ролей, сыгранных Агаповым в фильмах, с каждым годом впечатляет все больше и больше. Их уже насчитывается более двухсот. Каждый его герой не похож друг на друга. И даже самую незначительную роль народному артисту удается сделать яркой и запоминающейся.