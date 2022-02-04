Шнуров объяснил свой клип о Собчак

16:57
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил свой клип "Шмарофон", который оскорбил Ксению Собчак. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна, – типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. И вот, пользуясь ее же журналистскими приемами, я ей показал ее саму", – написал Шнуров в Instagram.
При этом музыкант отметил, что некоторые его высказывания в клипе были "за гранью".
Также Шнуров упрекнул Собчак в отсутствии деликатности и интеллигентном хамстве.
"Вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни", – отметил Шнуров.
Ранее Шнуров выпустил клип, в котором намекнул на неверность Собчак во время брака с Максимом Виторганом.
Собчак, в свою очередь, предложила Шнурову выпить спиртного, чтобы вернуть утраченный талант, а также напомнила ему о различных провалах, в частности о музыкальном проекте "Зоя" и низких, по ее словам, рейтингах телеканала RTVI, генеральным продюсером которого является музыкант.
Виторган тоже не остался в стороне. В своем Instagram он опубликовал видеообращение к Шнурову, в котором напомнил музыканту о временах, когда тот считал честью бесплатно выступить на дне рождения Собчак.
Ксения Собчак и Сергей Шнуров поругались в Сети
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