Шнуров объяснил свой клип о Собчак

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил свой клип "Шмарофон", который оскорбил Ксению Собчак. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна, – типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. И вот, пользуясь ее же журналистскими приемами, я ей показал ее саму", – написал Шнуров в Instagram.

При этом музыкант отметил, что некоторые его высказывания в клипе были "за гранью".

Также Шнуров упрекнул Собчак в отсутствии деликатности и интеллигентном хамстве.

"Вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни", – отметил Шнуров.

Ранее Шнуров выпустил клип, в котором намекнул на неверность Собчак во время брака с Максимом Виторганом.

Собчак, в свою очередь, предложила Шнурову выпить спиртного, чтобы вернуть утраченный талант, а также напомнила ему о различных провалах, в частности о музыкальном проекте "Зоя" и низких, по ее словам, рейтингах телеканала RTVI, генеральным продюсером которого является музыкант.

Виторган тоже не остался в стороне. В своем Instagram он опубликовал видеообращение к Шнурову, в котором напомнил музыканту о временах, когда тот считал честью бесплатно выступить на дне рождения Собчак.

