Что известно о поединке Сергея Шнурова против Иосифа Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил исполнителю Сергею Шнурову выяснить отношения на ринге и пригрозил "порвать его на куски". Конфликт между продюсером и музыкантом длится уже больше года. Все началось с того, что Шнуров негативно высказался о певице Валерии и ее муже из-за их слов про тяжелую жизнь артистов в период пандемии. В ответ на музыканта обрушился поток критики от самой пары и от их поклонников. Рассказываем, как развивался звездный конфликт и есть ли у него шансы перерасти в реальный бой.

"За свою женщину порву"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На своей странице в Instagram музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видеообращение к исполнителю Сергею Шнурову, в котором предложил оппоненту выяснить отношения на ринге. По его мнению, таким образом получится поставить обидчика на место и защитить честь своей супруги певицы Валерии.

"Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей распрягался, что ты готов со мной встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов и приглашение. С удовольствием встречусь с тобой, и посмотрим тогда, кто из нас мужчина настоящий", – сказал Пригожин.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге, в кругу наших общих друзей, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Надеюсь, у тебя хватит мужества не включать заднюю... Я готов к бою в любое время, 24/7. И знай, за свою женщину я порву тебя на куски.

Сам Шнуров на предложение пока никак не отреагировал. Актер Никита Джигурда в интервью News.ru рассказал, что если Шнуров откажется от выяснения отношений "по-мужски", то готов его заменить.

"Один акцентированный удар в челюсть может все решить, поэтому если Сережа Шнуров согласится, то равные (шансы. – Прим. ред.), 50 на 50. Но если не согласится, то я готов выступить на стороне Шнурова и принять вызов Иосифа Пригожина", – сказал он.

Джигурда добавил, что хорошо относится к обоим, но Шнуров ему "ближе по духу". По мнению актера, звездный конфликт нельзя решить никаким другим способом, кроме выхода на ринг и боя по боксерским правилам.

"Мы ждем"

Комментарии под публикацией Пригожина самые разные: кто-то просит уже уняться и не реагировать на выпады Шнурова, кто-то, наоборот, ждет хлеба и зрелищ.

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталия Рогозина под обращением продюсера предложила ему свою помощь в подготовке к поединку. "Я тебя подготовлю! Иосиф, только, думаю, он не выйдет на ринг", – написала она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил другое решение конфликта.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Может, кто больше съест? Выпьет? Сожжет денег? Кто крепче страну любит? Конкурсов много и мы ждем...

Женщины в комментариях восхитились мужественностью музыкального продюсера: "Как здорово, что есть у нас еще настоящие мужчины. Иосиф, вы супер", – поддержала Алена.

Другие же, наоборот, написали, что Пригожину не стоит так остро реагировать на выпады Шнурова. "Иосиф Игоревич, думаю, всем вашим поклонникам импонирует ваша интеллигентность. Не стоит уподобляться тем, кто вас не достоин", – высказалась Татьяна.

Многие назвали происходящее бредом и клоунадой, предложив Пригожину заняться помощью сиротам и больным.



Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"; портал мэра и правительства Москвы

Поссорила пандемия

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым начался в мае 2020 года. Тогда продюсер рассказал в СМИ о том, что артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса. По его словам, даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд практически бедствовала, так как все они лишились возможности зарабатывать и "проедают" то, что удалось в свое время скопить.

На такое заявление Пригожина в свойственной ему ироничной манере отреагировал Шнуров. Артист опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором поинтересовался, не "исхудал" ли продюсер, и в завершение призвал помочь ему "кто чем может на еду", а сам пообещал прислать сосиски.

Пригожин со своей стороны позднее пояснил, что говорил не про личную ситуацию, а о людях творческих профессий в целом, которые лишились возможности выступать и получать гонорары. Валерия тогда поддержала супруга, напомнив, что особенно тяжело приходится малоизвестным артистам.

Но это Шнурова не остановило, и он продолжил высмеивать продюсера в своих соцсетях, посвящая ему стихи. Под раздачу попала и сама Валерия – ее музыкант назвал "Лерой-фанерой". Этот факт больше всего вывел из себя Пригожина.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Перед ней мог бы извиниться, признать, что был не прав. Вот это мужской поступок, это меня бы меня устроило... Лера очень сильно зла на него.

При этом Пригожин говорил о том, что просто "дать в морду" Шнурову сложно, поскольку тот сразу же напишет заявление. "Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично", – объяснил он.

Тогда же продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых обозвал оппонента, используя нецензурную лексику.

После инцидента с Пригожиным музыкант обратился в полицию, поскольку конфликт перерос в угрозы. Тогда адвокат Алексей Добрынин объяснил, что слова музыкального продюсера подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Однако дело в отношении Пригожина возбуждать не стали, в полиции не увидели оснований и вынесли отказ по обращению Шнурова.

