Шнуров обратился в полицию после угроз продюсера Пригожина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкант Сергей Шнуров после конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным обратился в полицию, сообщает Агентство "Москва".

"Конфликт из колких взаимных стихотворений перешел в стадию угроз. Со слов Пригожина, из-за критики в свой адрес и в сторону своей супруги он готов дойти до рукоприкладства", – рассказал адвокат, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Он также добавил, что музыканту ранее приходили личные сообщения от продюсера с угрозами и нецензурной лексикой.

"Сергей Шнуров был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы. Высказывания Пригожина попадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", – отметил Добрынин.

По его словам, следственными органами должна быть инициирована доследственная проверка.

Ранее церковь Летающего макаронного монстра лишила Шнурова статуса святого. Было принято решение, что музыкант не оправдал их доверия и совершил порочащие его поступки. В частности, вступил в Парию Роста. Такое поведение со статусом святого, по мнению пастафарианцев, не совместимо.