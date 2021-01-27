Шнуров обратился в полицию после угроз продюсера Пригожина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкант Сергей Шнуров после конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным обратился в полицию, сообщает Агентство "Москва".
"Конфликт из колких взаимных стихотворений перешел в стадию угроз. Со слов Пригожина, из-за критики в свой адрес и в сторону своей супруги он готов дойти до рукоприкладства", – рассказал адвокат, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Он также добавил, что музыканту ранее приходили личные сообщения от продюсера с угрозами и нецензурной лексикой.
"Сергей Шнуров был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы. Высказывания Пригожина попадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", – отметил Добрынин.
По его словам, следственными органами должна быть инициирована доследственная проверка.
Ранее церковь Летающего макаронного монстра лишила Шнурова статуса святого. Было принято решение, что музыкант не оправдал их доверия и совершил порочащие его поступки. В частности, вступил в Парию Роста. Такое поведение со статусом святого, по мнению пастафарианцев, не совместимо.
"Историс": Пригожин припомнил Шнурову старые обиды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: