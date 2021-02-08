Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия заразились коронавирусом в Дубае, сообщает "Экспресс газета".
К настоящему моменту они полностью вылечились, однако Пригожину, в отличие от супруги, пришлось нелегко с болезнью.
"Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу", – рассказал продюсер.
По его словам, болезнь в его случае развилась до очень опасной стадии – у Пригожина начался так называемый цитокиновый шторм. На самой тяжелой стадии течения коронавируса ему пришлось провести около недели. По мнению продюсера, его не удалось бы спасти без помощи друзей и врачей одной из лучших клиник Дубая.
"Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже", – заявил Пригожин.
Затем состояние продюсера стало постепенно улучшаться, и он впервые за долгие дни смог самостоятельно подняться с постели.
"Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник", – сказал Пригожин.
Ранее музыкант Сергей Шнуров после конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным обратился в полицию. Адвокат рассказал, что ранее Шнурову уже приходили личные сообщения от продюсера с угрозами и нецензурной лексикой. По его словам, следственными органами должна быть инициирована доследственная проверка.
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