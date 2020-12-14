Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с Лободой и ванной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с певицей Светланой Лободой. Об этом он рассказал в беседе с радио "Говорит Москва".
Ранее артистка якобы отказалась от выступления на шоу премии "Золотой граммофон" из-за того, что гримерка с ванной была не только у нее, но и у другой певицы. Позже представитель Лободы уточнила, что речь шла о ванной как о сценическом реквизите – помимо номера певицы, объект использовался и в другом выступлении.
"Ну, какая разница, у кого какая ванна? Ну, две ванны, три – это никак на жизнь не влияет", – заявил Пригожин.
Он отметил, что каждый номер все равно эксклюзивен, и признался, что, оказавшись в похожей ситуации, не отказался бы разделить ванну с коллегой.
Продюсер также обратил внимание, что в результате конфликта фактически пострадали зрители. По словам Пригожина, артисты несут перед ними ответственность и обязаны находить компромиссы.
Ранее в СМИ рассказали о давней вражде Светланы Лободы и Ани Лорак.
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