Пригожин вызвал Шнурова на бой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Музыкальной продюсер Иосиф Пригожин вызвал на бой исполнителя Сергея Шнурова и пригрозил "порвать его на куски". Об этом сообщает News.ru.

Пригожин выразил надежду, что Шнурову хватит мужества ответить на вызов.

"Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Я за свою женщину порву тебя на куски", – отметил Пригожин.

Он также подчеркнул, что готов встретиться с Шнуровым в любое время.

Ранее Пригожин рассказал, что думает о новом проекте Шнурова. Тогда он не исключал возможности, что "Зоя" может выстрелить.