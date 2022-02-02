Собчак отреагировала на высмеивающий ее клип группы "Ленинград"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Ксения Собчак обругала Сергея Шнурова после публикации нового клипа группы "Ленинград", в котором намекается на ее неверность во время брака с Максимом Виторганом. В публикации в Instagram журналистка назвала песни музыканта несмешными и сравнила его лицо с ягодицами.

"И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в песне.

Собчак, в свою очередь, предложила Шнурову выпить спиртного, чтобы вернуть утраченный талант, а также напомнила ему о различных провалах, в частности о музыкальном проекте "Зоя" и низких, по ее словам, рейтингах телеканала RTVI, генеральным продюсером которого является музыкант.

"Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником, с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня "аншлаг-аншлаг" и клипами, на которые жена денег не дает. <...> Выпей хорошенько! И талант вернется", – написала Собчак.

Бывший супруг журналистки Максим Виторган тоже не остался в стороне. В своем Instagram он опубликовал видеообращение к Шнурову, в котором напомнил музыканту о временах, когда тот считал честью бесплатно выступить на дне рождения Собчак.

"Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет или около того. Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне, я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак", – сказал актер.

Он предположил, что у лидера "Ленинграда" наблюдаются проблемы с эрекцией, а возбуждают его только конфликты с Собчак, поэтому он в них регулярно вступает. Виторган также напомнил, что Шнуров когда-то был хулиганом своего поколения, а теперь занимается подобными вещами.

Ранее Сергей Шнуров выпустил клип, в котором высмеял проблему с гололедицей в Санкт-Петербурге. В ролике используются любительские видео, на которых зафиксированы падения снега и сосулек с крыш зданий Северной столицы. Также на кадрах запечатлены падающие на льду люди.

