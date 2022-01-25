Шнуров высмеял гололед в Санкт-Петербурге в новом клипе

Видео: youtube.com/Ленинград

Сергей Шнуров высмеял проблему с гололедицей в Санкт-Петербурге в новой песне "Одна нога". Клип записан совместно с Dj Big Love, сообщает радиостанция "Комсомольская правда"

В ролике используются любительские видео, на которых зафиксированы падения снега и сосулек с крыш зданий Северной столицы. Также на кадрах запечатлены падающие люди.

"Не гуляла вроде я, но как будто напилась. Такие ритмы и мелодии, что ноги сами в пляс. Лейся песня, бейся бит, кто не спрятался – убит", – поется в песне.

Ранее Сергей Шнуров записал клип об обстановке в Санкт-Петербурге, в котором иронично извинился за прошлую песню. В композиции он пожаловался на неубранные сугробы и мусор в городе. Однако его поддержали многие горожане, отметив существующие проблемы с уборкой снега.

