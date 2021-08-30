Новый проект Сергея Шнурова "Зоя" выпустил клип

Видео: YouTube.com/ЗОЯ

Группа "Зоя" – новый продюсерский проект Сергея Шнурова – выпустила дебютный клип на песню "Мне бы хлеба". Режиссером видео стал Павел Сидоров.

По сюжету главная героиня страдает зависимостью от хлебобулочных изделий: она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с одержимостью. Позже она отправляется в магазин "Пятерочка" за хлебом, где встречает улыбчивого молодого человека. Вот только героиня ролика больше заинтересована в хлебобулочных изделиях, а не в новом ухажере.

По словам Шнурова, место съемок выбрано неслучайно – "Пятерочка" есть практически в каждом дворе и знакома каждому россиянину.

"Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе – народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными", – поделился музыкант.

Сергей Шнуров сыграл в клипе роль психотерапевта Сергея Караваева, написавшего бестселлер "Хочу и ем". В финале он при помощи французского багета помогает главной героине восстановить сниженное "хлебидо".

"Главную героиню клипа понять несложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и все-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. <...> Так что бороться со своей "врожденной хлебобулочностью" вовсе не стоит, а утолить "хлебидо" можно без труда", – отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев.

Сергей Шнуров представил группу "Зоя" в июне. Отмечается, что в трек-лист дебютного сборника "Зои" вошли 14 композиций, которые были записаны в узнаваемой манере группы "Ленинград". Только теперь вместо Сергея Шнурова песни о различных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.