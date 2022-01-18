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Москва 24

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Общество

12:30

Депутат предложил лишить Сергея Шнурова права называть себя петербуржцем

общество видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

Серегея Шнурова хотят лишить права называть себя петербуржцем. Идея принадлежит одному из депутатов питерского заксобрания.

Такая реакция вызвана песней и клипом музыканта о мусоре в Санкт-Петербурге. За три дня у него уже почти 1,5 миллиона просмотров.

Шнура поддержали множество жителей города. По их словам, с уборкой там есть проблемы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но музыкант, якобы, опустился до примитивного ажиотажа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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