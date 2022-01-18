Депутат предложил лишить Сергея Шнурова права называть себя петербуржцем

Серегея Шнурова хотят лишить права называть себя петербуржцем. Идея принадлежит одному из депутатов питерского заксобрания.

Такая реакция вызвана песней и клипом музыканта о мусоре в Санкт-Петербурге. За три дня у него уже почти 1,5 миллиона просмотров.

Шнура поддержали множество жителей города. По их словам, с уборкой там есть проблемы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но музыкант, якобы, опустился до примитивного ажиотажа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.