Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва к середине ночи 18 января окажется в центре циклонической воронки, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что пик осадков придется на 06:00–07:00. Из-за непогоды видимость снизится до одного километра и меньше, на дорогах возникнут заносы, а снежный покров в столице увеличится на пять сантиметров.

"Ветер в порывах будет достигать 10–15 метров в секунду. Общее количество осадков с 00:00 до 15:00 18 января может составить от 8 до 13 миллиметров, что близко к одной трети месячной нормы", – сказал Тишковец, добавив, что осадки прекратятся к вечеру, а из-за северного ветра начнутся морозы.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 18 января в небе появятся пресс-просветы и циклон начнет уходить. В связи с этим ночью температура воздуха в столице опустится до -10...-12 градусов, а в Подмосковье столбики термометров будут колебаться от -7 до -20 градусов.

Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение в столице будет действовать до 12:00 19 января, а в Подмосковье – до 13:00 19 января. Также в столице объявили погодную опасность из-за сильного ветра до 15:00 18 января.

