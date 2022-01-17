Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 12:00 19 января из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также предупреждение будет действовать в Московской области до 13:00 19 января. Кроме того, в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15:00 18 января.

Ранее в департаменте транспорта Москвы призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах из-за непогоды. При этом столичный транспорт работает без перебоев. Свыше 2 тысяч сотрудников активно чистят снег у вестибюлей метро. С открытых участков путей снег убирают до 20 машин.

"Ныряющий" циклон принес в понедельник, 17 января, в Москву снегопад. Ожидается, что по итогам дня в городе выпадет 1–3 миллиметра осадков. Снег, предположительно, будет идти до конца рабочей недели.

В ближайшие двое суток температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза, что на 5–6 градусов выше нормы. Похолодание начнется в среду: в крещенскую ночь столбики термометров опустятся до -10 градусов.

