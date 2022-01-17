Москву накрыл снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов

"Ныряющий" циклон принес в Москву снегопад. Ожидается, что в понедельник в столице выпадет 1–3 миллиметра осадков. Снег, предположительно, будет идти до конца рабочей недели.

Согласно прогнозам синоптиков, понедельник станет самым теплым днем текущей недели. Временами температура воздуха может подниматься выше нуля. Похолодание ожидается к среде: столбики термометров опустятся до -10 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 и 18 января температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза, что на 5–6 градусов выше нормы. Атмосферное давление упадет до 725 миллиметров ртутного столба.

При этом накануне Крещения, которое отмечается 19 января, температурная аномалия составит около одного градуса. Ночные температуры в крещенскую ночь будут ниже -10 градусов.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается образование гололедицы, порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.

Городские службы следят за изменениями погоды и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.