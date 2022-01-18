Большинство россиян переболеют "Омикроном" в течение 2 недель – вирусолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ближайшие две недели большинство россиян, которые не соблюдают полную изоляцию, встретятся с "Омикрон"-штаммом коронавируса. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказал вирусолог Александр Лукашев.

По его словам, пик заражения ожидается в ближайшие дни, а затем волна пойдет на спад. При этом прогнозы говорят о том, что количество смертей от нового варианта коронавируса будет в разы меньше.

"В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени "Омикрон" вытеснит другие, более летальные штаммы, как "Дельта". Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после "Омикрона", – пояснил Лукашев.

Он предположил, что через месяц "Омикрон"-штамм распространится по всему миру. При этом вирусолог выразил уверенность, что локдаун не сможет предотвратить распространение нового варианта коронавируса, так как сейчас многие находятся на стадии инкубационного периода, а симптомы появятся лишь спустя время.

"Если было желание вводить локдаун, это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости", – подчеркнул Лукашев.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что использование заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в качестве "живой вакцины" от COVID-19 является опасным и безрассудным экспериментом. Так профессор высказался о советах антипрививочников, которые призывают людей заразиться "Омикроном" для получения антител к COVID-19 после перенесенного в легкой форме коронавируса.