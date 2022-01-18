Вирусолог оценил использование "Омикрона" в качестве "живой вакцины"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Использование заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в качестве "живой вакцины" от COVID-19 является опасным и безрассудным экспериментом, заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Об этом сообщает RT.
Так профессор высказался о советах антипрививочников, которые призывают людей заразиться "Омикроном" для получения антител к COVID-19 после перенесенного в легкой форме коронавируса.
"Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире – это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчет Вселенной не очень уверен", – сказал Нетесов.
Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал "Омикрон"-штамм коронавируса "живой вакциной". Он отметил, что у нового варианта вируса снижена патогенность.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "живая вакцина" несет опасность. Как отметил ученый, осложнения после подобной вакцинации могут быть самыми разными. В частности, это может стать причиной смерти пациента.
Первые случаи заражения "Омикроном" выявлены в ряде регионов РФ
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