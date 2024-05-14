Усиленные проверки оплаты проезда в городском транспорте пройдут в ТиНАО 15 мая

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Усиленные проверки оплаты проезда проведут на наиболее популярных маршрутах общественного транспорта рядом со станцией столичного метро "Саларьево" 15 мая. Об этом Дептранс предупредил пассажиров в своем официальном телеграм-канале.

"Прикладывайте к валидатору "Тройку", билет "Единый", банковскую карту, смартфон или свой проездной, даже если он безлимитный или социальный", – говорится в публикации.

Департамент напоминает, что подтверждением оплаты является зеленая галочка.

Ранее стало известно об изменении тарифов на проезд в московском транспорте с 20 мая. Так, стоимость поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля, а проезд по биометрии будет стоить 53 рубля.

Что касается речного транспорта, проезд подешевеет на 20–50 рублей в зависимости от типа билета, а по "Единому" на 30 дней можно будет ездить бесплатно.

