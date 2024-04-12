Возможность активации баланса "Тройки" появится на турникетах в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для удобства пассажиров в скором времени можно будет активировать баланс карты "Тройка" прямо на турникетах в столичном метро. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, сейчас услуга доступна в тестовом режиме для пассажиров, которые зарегистрировались и привязали карту в приложении "Метро Москвы" в декабре прошлого года.

Он заверил, что сервис не повлияет на скорость прохода и позволит экономить время, так как не нужно будет искать на станциях желтые терминалы.

Ликсутов уточнил, что полностью функцию на всех четырех тысячах турникетах внедрят летом.

До этого Сергей Собянин рассказал, что около 80% поездок москвичи оплачивают с помощью "Тройки". Мэр напомнил, что картой можно оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных ж/д поездах и "Аэроэкспрессе", канатной дороге между Воробьевыми горами и Лужниками". Он также отметил, что после появления "Тройки" в метро почти исчезли очереди у касс.