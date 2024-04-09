Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Примерно 80% поездок на метро были оплачены пассажирами с помощью "Тройки". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Градоначальник напомнил, что в 2023 году выпуск "Тройки" и чипа к ней был полностью сосредоточен в Москве. В этом же году, как он утверждает, будет запущен виртуальный аналог карты. При этом Собянин предупредил, что все преимущества "Тройки" можно получить после того, как карта будет привязана в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и подключена к программе лояльности "Город".

"Картой можно оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных ж/д поездах и "Аэроэкспрессе", канатной дороге между Воробьевыми горами и Лужниками", – сказано в сообщении.



Также мэр уточнил, что после появления "Тройки" в метро почти исчезли очереди у касс. Собянин напомнил, что карта была выпущена в оборот 11 лет назад и с того момента она быстро обошла по популярности международные аналоги. Так, в первую же неделю было продано 200 тысяч карт, через 10 месяцев – 1 миллион, а на данный момент – свыше 50 миллионов.



"Тройка" дает возможность бесплатных пересадок на городском транспорте в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД – в течение 120 минут", – заключил он.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве с 2013 года выпустили более 50 миллионов карт "Тройка", а проездной просчитывает около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу. По его словам, ‎билетная система "СберТройка" на базе московской карты работает более чем в 25 субъектах России.

