27 марта, 16:38Транспорт
Свыше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили с 2013 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с 2013 года выпустили более 50 миллионов карт "Тройка". Проездной просчитывает около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Благодаря "Тройке" мы объединили весь транспорт столицы. Продолжаем развивать билетные решения", – прокомментировал заммэра.
По словам Ликсутова, билетная система "СберТройка" на базе московской карты работает более чем в 25 субъектах России. Сейчас в столице тестируют виртуальный аналог "Тройки", чтобы у пассажиров появилась возможность оплачивать проезд смартфоном, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.
С помощью "Тройки" пассажиры могут оплатить проезд в метро, по линиям МЦК и МЦД, на речном и наземном транспорте, в электричках и аэроэкспрессе.
Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь концертного зала "Зарядье". На карте изобразили очертания скрипки в виде конструктора, состоящего из разных музыкальных инструментов.
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