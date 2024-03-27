Свыше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили с 2013 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 2013 года выпустили более 50 миллионов карт "Тройка". Проездной просчитывает около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. ‎

"Благодаря "Тройке" мы объединили весь транспорт столицы. Продолжаем развивать билетные решения", – прокомментировал заммэра.

По словам Ликсутова, ‎билетная система "СберТройка" на базе московской карты работает более чем в 25 субъектах России. Сейчас в столице тестируют виртуальный аналог "Тройки", чтобы у пассажиров появилась возможность ‎оплачивать проезд смартфоном, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

С помощью "Тройки" пассажиры могут оплатить проезд в метро, по линиям МЦК и МЦД, на речном и наземном транспорте, в электричках и аэроэкспрессе.

Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь концертного зала "Зарядье". На карте изобразили очертания скрипки в виде конструктора, состоящего из разных музыкальных инструментов.